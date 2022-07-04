Ядовитая змея укусила четырехлетнего ребенка в Ленобласти

Ядовитая змея укусила четырехлетнего мальчика в Ленобласти Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинградской области ядовитая змея укусила ребенка. Инцидент произошел в поселке Лужки Выборгского района. Об этом 4 июля 2022 года пишут "Невские новости".

- Мальчика доставили в межрайонную больницу в Выборге с диагнозом токсический эффект змеиного яда, - пишет издание.

На данный момент врачи борются за здоровье малыша.

Какая именно змея покусала ребенка, не уточняется, однако, скорее всего это была гадюка - самая распространенная ядовитая змея, обитающая в Ленинградской области. Также в регионе распространены ужи, однако их укус не опасен для человека.