Избиение водителя кроссовера в Петербурге попало на камеру

Полицейские задержали мужчину, который избил водителя на Комендантском проспекте в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Водителя кроссовера в Приморском районе Петербурга избил мужчина. Пострадавшему диагностировали множественные травмы головы. Драка попала на видеокамеру. После происшествия полицейские задержали злоумышленника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в понедельник, 4 июля.

Все произошло 2 июля около 23:20 часов. В местный отдел полиции обратился 31-летний петербуржец, которого избил неизвестный на Комендантском проспекте у дома № 27 корпус 1. Пострадавшего увезли в больницу.

- Полицейские задержали 29-летнего мужчину. Он полностью признал свою вину в преступлении. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина начинает бить по голове водителя, который вышел из белого кроссовера. Последний пытался защититься вытянутыми руками. В это время обидчик его избивал. Через несколько ударов водитель упал на землю, после чего неизвестный еще раз его ударил.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.