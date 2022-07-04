С начала лета в Ленобласти утонули 13 человек

Спасатели рассказали, сколько человек утонуло в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

C начала лета в Ленобласти утонуло 13 человек, двое из них дети. Такую статистику приводят в аварийно-спасательной службе региона. Все случаи произошли на необорудованных пляжах, на которых не дежурили спасатели.

- На воде соблюдайте правила безопасности: следите за детьми в воде, аккуратно идите по дну водоема, там встречаются коряги, камни, железки, не ныряйте - из-за перепада температур воздуха и воды могут произойти судороги и человек утонет, - поясняют спасатели.

Спасательная служба уверена, что при соблюдении этих простых правил купание для многих отдыхающих будет более безопасным.