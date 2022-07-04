Беглов: пожарные и спасатели пользуются особым почетом и уважением в Петербурге

Профессии пожарного и спасателя пользуются особым почетом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Торжественный выпуск Санкт-Петербургского университета МЧС прошел на Дворцовой площади в городе 1 июля. Губернатор Александр Беглов во время радиообращения к жителям 4 июля сказал, что профессии пожарного и спасателя пользуются в Петербурге особым почетом и уважением.

- На всех встречах с выпускниками мы говорили, что их таланты и энергия очень нужны городу и стране, - рассказал Беглов.

В день торжественного выпуска региональному управлению МЧС Петербурга передали 18 единиц новой техники. Ее закупили за счет бюджета города. Техника позволит быстрее приезжать на вызовы о помощи от петербуржцев.

Губернатор добавил, что отрасли экономики, науки, культуры и образования в стране ждут своих героев. По его словам, молодежь активно использует возможности, которые предоставляет ей страна.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.