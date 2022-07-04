Кузов фуры разорвало на трассе М-11 после ДТП

Груз фуры разбросало по трассе М-11 после ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Фура попала в аварию на трассе М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург» в районе объезда Вышнего Волочка в Тверской области. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Грузовик влетел в отбойник. Ехал со стороны Москвы, - написал в комментариях один из пользователей.

На кадрах видно, что после аварии товар фуры разбросало по дороге. В комментариях место ДТП называют жутким. Съемка напомнила пользователям фильмы ужасов.

Некоторые из водителей пишут, что объезд Вышнего Волочка – самый опасный участок на трассе М-11.

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