Последние новости в Санкт-Петербурге на 5 июля 2022 года: повышение прожиточного минимума и возможное размещение баз НАТО у границ Выборга

Последние новости в Санкт-Петербурге на 5 июля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 5 июля 2022 года.

Мэр финской Лаппеенранты Киммо Ярва готов разместить у себя базу НАТО и предоставить для военных нужд альянса аэродром. По его словам, это поможет городу испытать «чувство безопасности» и привлечь инвестиции. При этом сам город находится всего в 60 километрах от Выборга и в 189 километрах от Петербурга. «Комсомолка» узнала у экспертов, чем это может обернуться, стоит ли нам беспокоиться, и как на это отреагирует Россия.

В Санкт-Петербурге увеличили прожиточный минимум на 10 процентов. Теперь он составляет 14 476 рублей на душу населения. Это на 4 процента выше федерального уровня. По словам губернатора Александра Беглова, устойчивость экономики позволяет наращивать объемы и формы социальной помощи и поддержки.

В Санкт-Петербург направляется самка атлантического моржа, которую видели на Куршской косе в Калининградской области.

Водителя кроссовера в Приморском районе Петербурга избил мужчина. Пострадавшему диагностировали множественные травмы головы. Драка попала на видеокамеру. После происшествия полицейские задержали злоумышленника.

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