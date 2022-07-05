Грозы, ливни и град обрушатся на Петербург во вторник, 5 июля

Во вторник обещают ливни с градом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обещанная смена погоды наконец пришла в Петербург. Ночью в городе уже прошел ливень, кое-где с грозой. Но это лишь начало. Днем 5 июля синоптики обещают новый удар стихии. Причем не только с громом и молниями, но и градом.

- Во вторник утром и впервой половине дня местами ливни, грозы, град. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем составит 24…+26 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление в таких условиях будет слабо понижаться и составит 758 мм ртутного столба. Что чуть меньше нормы. Влажность будет держаться на уровне 90 процентов.

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