Ливень накрыл Петербург 5 июля

Дождь пошел в Петербурге утром 5 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург накрыл долгожданный ливень. Несколько дней в городе стояла знойная жара с палящим солнцем. Но, как и обещали синоптики, 5 июля 2022 года наконец-то пошел сильный дождь. Согласно картам погоды "Яндекс", ливень в Северной столице и Ленинградской области начался еще ночью и продолжился утром.

- При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в Санкт-Петербурге гроза возможна в первой половине дня, - рассказал ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Постепенно дождевая туча начинает уходить на север. В 9 часов ливень еще будет задевать немного центр города, а также северные районы, уходя дальше на Всеволожский район Ленобласти. Ожидается, что дождь закончится в Петербурге ближе к 10 часам утра.