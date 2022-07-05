Жесткая пробка сковала Лиговский проспект Петербурга утром 5 июля

Петербург встал в пробках утром 5 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утро 5 июля 2022 года в Санкт-Петербурге началось с пробок. С 7:48 часов затор образовался на Лиговском проспекте. Автомобилисты плотно стоят на магистрали по направлению в сторону центра города. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Неожиданно плотное движение сейчас на Лиговском проспекте. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного, - сообщает сервис.

Также рекордная пробка для раннего ура собралась на Кольцевой автодороге. С половины седьмого утра автомобили стоят на внутреннем кольце трассы и по Большому Обуховскому мосты от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Затор растянулся на 6,1 километров.

В остальном загруженность дорог по городу утром оценивается в 5 баллов. В ближайший час ситуация не изменится.