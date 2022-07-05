Незаконный съезд в Рощино обошелся бизнесменам из Петербурга в 2 млн рублей

Незаконный съезд в Рощино обойдется бизнесменам Петербурга почти в 2 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области приставы обязали компанию ООО "Бизнес-Сервис" из Санкт-Петербурга выплатить предприятию "Ленавтодор" почти 2 миллиона рублей за просрочку исполнения решения суда. Дело в том, что съезд к трассе Ушково-Гравийное в Рощино был признан незаконным, поэтому бизнесменам надо его убрать. Об этом 5 июля 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- В сентябре 2021 года суд признал, что примыкание съезда было выполнено незаконно – это угрожает водителям лобовыми ДТП. Кроме того, съезд рушит сам конструктив дороги, из-за чего весной и осенью сильно нарушается водоотвод, - пишет издание.

Теперь бизнесмены должны убрать съезд. А чтобы они не затягивали с работами, суд назначил 10 тысяч рублей неустойки за каждый просроченный день.