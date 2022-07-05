Ливень затопил Лиговский проспект в Петербурге утром 5 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург, спустя 13 лет засухи, обрушился ливень. В 4 часа утра 5 июля 2022 года в городе начался дождь, накрывший весь город и Ленинградскую область. В итоге в Северной столице оказался затоплен Лиговский проспект. Огромная лужа скопилась под железнодорожным мостом на углу проспекта с Воздухоплавательной улицей.

- После ливня начали тонуть машины. Позже его перекрыли и достали автомобиль, который встал из-за гидроудара, - рассказали очевидцы.

Движение на Лиговскому было перекрыто, так как плыть по луже для автомобилистов было просто опасно. Как сообщили в "Водоканале", на место приехала аварийная бригада. Как оказалось, на данном участке отсутствуют сети, находящиеся на балансе предприятия.

Тем не менее, специалисты оперативно откачали воду. Движение по Лиговскому проспекту снова восстановлено.