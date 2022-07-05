«Водоканал» откачал огромную лужу на Лиговском проспекте Петербурга, появившуюся после ливня

«Водоканал» откачал огромную лужу на Лиговском проспекте Петербурга / Фото: «Водоканал»

Мощный ливень накрыл Санкт-Петербург утром 5 июля 2022 года, спустя 13 дней засухи. И сразу же в городе образовался потоп. На Лиговском проспекту на углу с Воздухоплавательной под железнодорожным образовалась огромная лужа, ставшая причиной утренних пробок. В результате с десяток автомобилей потеряли номерные знаки, один получил гидроудар и застрял. Зато уточка нашла для себя место, где поплавать.

- С 07:30 из-за скопления воды под железнодорожным мостом было затруднено движение на дороге. Стоит отметить, что на данном участке отсутствуют сети, которые находятся на балансе предприятия, - рассказали в "Водоканале" города.

Тем не менее, на место прибыла аварийная компания предприятия, временно перекрыла движение и принялась откачивать воду из-под моста, чтобы как можно скорее расчистить проезд.

В 9:05 вся кода была убрана, а автомобильное движение восстановлено.