Запрет полетов на юг России из Петербурга продлен до 12 июля

Полеты из Пулково в ряд южных городов закрыты минимум до 12 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Росавиация продлила запрет полетов в 11 южных аэропортов России для гражданских самолетов. Это касается рейсов как из Москвы, так из Петербурга и прочих городов страны. Пассажирам советуют добираться наземным транспортом или с пересадками.

- До 12 июля 2022 года 03:45 по московскому времени ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста, - сообщает пресс-служба Росавиации.

Запрет полетов, введенный с конца февраля, действует по причине безопасности воздушных судов, рейсы которых пролегают в близости к границе Украины.

Открыты для приема и отправки рейсов аэропорты Сочи (Адлер), Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя. До закрытых для полетов городов можно доехать на поезде или автобусе.

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