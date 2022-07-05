Трамвай загорелся на ходу на улице Дыбенко утром 5 июля

На Дыбенко утром горел трамвай. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пожар в трамвае произошел утром 5 июля в Невском районе Петербурга. Экстренно высаживать пассажиров пришлось вагоновожатому состава, шедшего по улице Дыбенко. Причиной стал дым в салоне трамвая.

- В 10:33 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Дыбенко, дом 35. В трамвае обгорел электродвигатель и 0,5 погонных метров электропровода, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Прибывшие на место ЧП спасатели за 12 минут ликвидировали возгорание. Сведения о пострадавших пассажирах или водителе трамвая не поступали.

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