Грузовичок прилег набок на Вантовом мосту

На Вантовом мосту набок упал грузовик. Фото: vk.com/spb_today

Скользкая авария произошла утром вторника на внутреннем кольце КАД. На Вантовом мосту водитель небольшого грузовика не удержал машину на мокрой дороге, в итоге уронив ее набок и перегородив левую полосу.

- На Вантовом мосту в сторону Софийской грузовичок прилег в лужу отдохнуть от жары, - писали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей аварии, все произошло около шести часов утра практически на пустой трассе: «Дождь как катастрофа уже».

В результате аварии водителям пришлось стоять в пробке, пока аварийный грузовичок поставили на колеса и убрали с проезжей части.

На данный момент затора на Вантовом мосту не наблюдается.

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