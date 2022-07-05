Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Колпинском районе Петербурга

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Понтонном Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге маленький ребенок выпал из окна. ЧП произошло днем 4 июля 2022 года в поселке Понтонный Колпинского района. В квартире дома на Южной улице находились 23-летняя женщина и двое ее детей - грудничок и полуторагодовалая дочь, с которой и произошло несчастье, пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Около 15:20 часов возле дома была обнаружена полуторагодовалая девочка после падения с 4-го этажа, - пишет издание.

Несмотря на то, что ребенок летел вниз целых 12 метров, он выжил. Девочка упала прямо на газон, что помогло немного смягчить удар. Тем не менее малышку госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. у нее сотрясение мозга, перелом бедра и травматический шок 1 степени.

Как пояснила мать девочки, ее дочь забралась на подоконник на кухне, пока она кормила грудью младшего ребенка.