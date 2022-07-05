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Наука5 июля 2022 9:19

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию

Об этом заявили в самом вузе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СПбГУ уволил Кудрина "по собственному желанию".

СПбГУ уволил Кудрина "по собственному желанию".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дирекция Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разъяснила ситуацию с уходом из вуза председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, который ранее числился деканом факультета свободных наук и искусств СПбГУ.

- В связи с поступившими в адрес пресс-службы СПбГУ запросами от СМИ по поводу трудовых отношений между СПбГУ и А. Л. Кудриным публикуем разъяснение: А. Л. Кудрин был уволен по собственному желанию, - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Напомним, что Кудрин был деканом СПбГУ до мая нынешнего года. Но потом, когда проходили перевыборы декана, глава Счетной палаты не стал принимать в них участие.

- Более того, выборы признали несостоявшимися, так как Кудрин и был единственным кандидатом, - пишет «Мойка 78».

Сам Алексей Кудрин решение уйти из главного петербургского вуза никак не прокомментировал.

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