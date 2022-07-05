Урожай ягод в Петербурге и Ленобласти будет позже из-за холодной весны

Урожай ягод в Петербурге и Ленобласти запаздывает из-за холодной весны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето в самом разгаре, однако в Санкт-Петербурге и Ленинградской области урожай ягод пока не богатый. Многие плоды еще только-только набирают сок и цвет. Причиной такого запоздалого созревания стала холодная весна. Об этом 5 июля 2022 года рассказали в Росприроднадзоре по Северо-Западу.

- Из-за холодных апреля-мая 2022 года задержалось фенологическое развитие растений в Петербурге и Ленинградской области. Сроки созревания многих ягод сдвинулись на 1,5-2 недели, - пояснили в управлении.

С мая до начала июня в Северной столице и области наблюдался дефицит тепла. Температура воздуха держалась на уровне 10-15 градусов, из-за чего плодоносные кусты начали цвести позже положенного срока. Правда, жара, которая наступила после, компенсировала холода. Тем не менее, созревание черники и малины прогнозируется в начале августа. Привычные сроки – середина июля.