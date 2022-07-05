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Политика5 июля 2022 10:11

Максим Мейксин стал главой избирательной комиссии Петербурга

Его кандидатуру утвердили на сегодняшнем заседании избиркома
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Максим Мейксин избран главой Горизбиркома.

Максим Мейксин избран главой Горизбиркома.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший глава администрации Центрального района и пока еще действующий вице-губернатор Петербурга стал главой городской избирательной комиссии. На сегодняшнем заседании избиркома за кандидатуру Мейксина проголосовал 13 из 14 членов комиссии.

Напомним, что еще весной 2022 года кандидатуру Мейксина в качестве члена избирательной комиссии предложил и одобрил Центризбирком России. При этом ранее ЦИК и его глава Элла Памфилова жестко критиковала Петербург и прошлый состав Горизбиркома за нарушения в ходе муниципальных выборов.

На данный момент Максим Мейксин еще числится вице-губернатором Петербурга, курирующим комитета по межнациональным отношениям, по молодежной политике и по территориальному развитию города.

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