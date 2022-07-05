Молебен о здравии детей Петербурга прошел в храме святых царя Николая и царицы Александры

Молебен о здравии детей прошел в храме в Петербурге / Фото: пресс-служба Педиатрического университета

В Санкт-Петербурге 4 июля 2022 года в храме святых царя Николая и царицы Александры в Педиатрическом университете состоялся молебен о здравии детей. Службу провел протоиерей Петр Мухин, помолившийся за детей, которые отдыхают на летних каникулах, а также болеющих. Об этом рассказали в митрополии города.

- За богослужением молились врачи, юные пациенты и их родители. Сугубая молитва была вознесена о находящихся в клинике университета в тяжелом состоянии, - рассказали в митрополии.

Сейчас в реанимации университета находятся двое детей в тяжелом состоянии. Один мальчик чуть-было не утонул, когда резвился в аквапарке. Другая девочка выпала из окна многоэтажки. Оба ребенка находятся в коме и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Пока есть вера, есть и надежда, и в результате огромной работы - и внутренней, духовной, и профессиональной - может произойти настоящее чудо, - отметил протоиерей.