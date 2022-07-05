Третий этап транспортной реформы в Петербурге начнется 15 июля

Третий этап Новой модели транспортного обслуживания стартует 15 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 15 июля 2022 года стартует третий и заключительный этап новой транспортной реформы. Теперь с дорог города полностью исчезнут все коммерческие маршрутки. Взамен этого пассажиров будут развозить социальные автобусы по новым маршрутам. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- В коммерческих маршрутках не предоставляются льготы, а также не действуют проездные билеты длительного пользования. В рамках реализации новой транспортной модели с 15 июля на всем городском пассажирском транспорте будут действовать льготы на проезд, - рассказали в комитете.

Также в городе все автобусы станут низкопольными и комфортными для всех пассажиров. Транспорт будет меняться постепенно, по мере поставок.

Ранее "КП-Петербург" писала о новых маршрутах автобусов.