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Общество5 июля 2022 10:38

Третий этап транспортной реформы в Петербурге начнется 15 июля

Все коммерческие маршруты исчезнут из города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Третий этап Новой модели транспортного обслуживания стартует 15 июля

Третий этап Новой модели транспортного обслуживания стартует 15 июля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 15 июля 2022 года стартует третий и заключительный этап новой транспортной реформы. Теперь с дорог города полностью исчезнут все коммерческие маршрутки. Взамен этого пассажиров будут развозить социальные автобусы по новым маршрутам. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- В коммерческих маршрутках не предоставляются льготы, а также не действуют проездные билеты длительного пользования. В рамках реализации новой транспортной модели с 15 июля на всем городском пассажирском транспорте будут действовать льготы на проезд, - рассказали в комитете.

Также в городе все автобусы станут низкопольными и комфортными для всех пассажиров. Транспорт будет меняться постепенно, по мере поставок.

Ранее "КП-Петербург" писала о новых маршрутах автобусов.