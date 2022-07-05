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Общество5 июля 2022 10:52

Смольный выделил субсидии баням и установил цены на помывку

По ним будут обслуживать льготников, малоимущих и людей из неблагоустроенного жилья
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Для бань установили льготные тарифы.

Для бань установили льготные тарифы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга выделили субсидию на работу общественных бань, которыми все еще пользуется большое число горожан. Деньги позволят не поднимать цена на услуги, установив льготные тарифы на помывку.

- Предельная стоимость банных услуг в соответствии с постановлением составит: помывка в отделении 1-го разряда – 60 рублей за 1,5 часа помывки; в отделении 2-го разряда – 45 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Получателями субсидии будут негосударственные бани (всего из 32), а мыться по льготным тарифам в них смогут малоимущие горожане, члены многодетных семей, пенсионеры, инвалиды, а также жители неблагоустроенных квартир, где нет ванных комнат или горячей воды.

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