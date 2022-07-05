Масштабная реконструкция системы теплоснабжения началась в Кронштадте

Началась реконструкция системы теплоснабжения Кронштадта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Кронштадте в Санкт-Петербурге проведут реконструкцию системы теплоснабжения. Этим занимается компания ГУП "ТЭК", рассказали 5 июля 2022 года в Смольном. Предприятие модернизирует котельные, а также все сети, которые отслужили уже 25 лет.

- Комплексная реконструкция системы теплоснабжения в масштабах всего Кронштадтского района обеспечит надежную и эффективную подачу тепла в жилые дома, социальные учреждения, школы, детские сады, спортивные объекты на годы вперед, - отметил губернатор Александр Беглов.

После реконструкции надежное теплоснабжение получат 334 жилых дома, 11 детских, 10 учебных и 11 лечебных учреждений.

Помимо этого, реконструкция включает в себя строительство 10 новых километров сети и обновление котельной Цитадельская, которая позволит обогревать здания в парке "Остров фортов".