Пьяные посетители разбили унитазом окна и двери клуба в Петербурге после его закрытия

Пьяные посетители разбили унитазом окна и двери клуба в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге двое разгоряченных после танцев в ночном клубе посетителей разбили окна и двери заведения унитазом. Все произошло около 8:30 часов утра 4 июля 2022 года на Фурштатской улице в центре Северной столицы. Об этом рассказали в Росгвардии.

- Раздосадованные тем, что работники объявили о закрытии заведения и их отдых был неожиданно прекращен, решили выразить протест, - рассказали в ведомстве.

Отправленные домой посетители клуба нашли на улице угловой профиль и брошенный унитаз. Вооружившись этим они прутом разбили три окна в баре, а унитаз швырнули сквозь стеклянную входную дверь, от чего та разлетелась в дребезги.

Работники клуба сразу нажали тревожную кнопку. По сигналу приехали сотрудники Росгвардии и задержали пьяных 33 и 36-летних хулиганов. Веселиться их отправили в 78 отдел полиции.