Более 100 домов ввели в эксплуатацию в Петербурге в июне

В июне в Петербурге введено порядка 350 тыс. кв.м. жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувший июнь 2022 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 104 дома. Это более 6,9 тысяч квартир на 356 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 5 июля 2022 года рассказали в комитете по строительству Северной столицы.

- Лидером по сдаче домов уже второй месяц подряд стал Красногвардейский район. Здесь готовы для заселения пять домов на 1,8 тысячу квартир, - рассказали в комитете.

Следом идет Невский район, где в эксплуатацию за минувший месяц ввели три дома на 1,5 тысячи квартир общей площадью почти 73 тысячи квадратных метров. Тройку лидеров завершает Приморский район с 13 домами на 1,2 тысячи квартир.

Месяцем ранее в Петербурге были сданы и социальные объекты, всего 18. Это детский сад в Калининском районе на 160 малышей, еще один детский сад в Красногвардейском районе для 168 детей и начальная школа для 100 учеников.