С 27 июля авиакомпания Sichuan Airlines открывает рейсы из Петербурга в Китай

Из Петербурга открываются рейсы в китайский Чэнду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одна китайская авиакомпания будет летать из Петербурга в Поднебесную. С 27 июля перевозчик Sichuan Airlines открывает рейсы в промышленный центр, город Чэнду. Об этом сообщает диппредставительство КНР в России.

- Самолеты будут вылетать из Пулково в Чэнду каждую среду, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу посольства Китая.

Отметим, что это не единственное расширение авиасообщения КНР с Россией. Еще две китайские авиакомпании, China Southern и Hainan Airlines открывают полеты в Москву.

Кроме них в Китай из Петербурга и Москвы летает и российский «Аэрофлот».

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