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Происшествия5 июля 2022 12:47

72 диких животных сбили на дорогах Ленобласти с начала 2022 года

Автомобилистов просят быть внимательнее на загородных трассах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
72 лосей, оленей и медведей сбили на дорогах Ленобласти с начала года

72 лосей, оленей и медведей сбили на дорогах Ленобласти с начала года

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала 2022 года на дорогах Ленинградской области произошло 72 ДТП с участием диких животных. Автомобили сбили одного оленя, шесть кабанов, шесть косуль, 58 лосей и даже одного медведя. Больше всего подобных аварий происходит летом и осенью, кода начинается миграция лосей. Об этом рассказали в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

- Лоси выбегают на проезжую часть и спасаясь от гнуса. Вдоль дорог, особенно вблизи федеральных трасс есть широкая полоса отвода, очищенная от кустов и высоких деревьев. Сохатые выходят на открытое пространство, на котором, как правило, больше ощущаются порывы ветра, а гнуса меньше, - пояснили в комитете.

Так, только за последнюю неделю с 27 июня по 5 июля на дорогах области произошло семь таких аварий. Были сбиты шесть лосей и один кабан. 1 июля в таком ДТП с лосем погибла девушка. Авария случилась в Гатчинском районе.