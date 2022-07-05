72 диких животных сбили на дорогах Ленобласти с начала 2022 года

72 лосей, оленей и медведей сбили на дорогах Ленобласти с начала года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала 2022 года на дорогах Ленинградской области произошло 72 ДТП с участием диких животных. Автомобили сбили одного оленя, шесть кабанов, шесть косуль, 58 лосей и даже одного медведя. Больше всего подобных аварий происходит летом и осенью, кода начинается миграция лосей. Об этом рассказали в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

- Лоси выбегают на проезжую часть и спасаясь от гнуса. Вдоль дорог, особенно вблизи федеральных трасс есть широкая полоса отвода, очищенная от кустов и высоких деревьев. Сохатые выходят на открытое пространство, на котором, как правило, больше ощущаются порывы ветра, а гнуса меньше, - пояснили в комитете.

Так, только за последнюю неделю с 27 июня по 5 июля на дорогах области произошло семь таких аварий. Были сбиты шесть лосей и один кабан. 1 июля в таком ДТП с лосем погибла девушка. Авария случилась в Гатчинском районе.