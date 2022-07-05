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Происшествия5 июля 2022 13:12

Машина подлетела и приземлилась на крышу на дороге в Петербурге

На месте ДТП работают экстренные службы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Машина подлетела и приземлилась на крышу на дороге в Петербурге

Машина подлетела и приземлилась на крышу на дороге в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга произошла серьезная авария на сухой и прямой дороге. Днем 5 июля 2022 года на Дороге в Каменку на скорости неожиданно подлетел в воздух автомобиль "Хендай", перевернулся и приземлился на крышу. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Летчик на "Хендае" умудрился самостоятельно взлететь и приземлиться на крышу на Дороге в Каменку. Авария произошла около двух часов дня, - рассказали свидетели.

Очевидцы остановились и вызвали на место аварии экстренные службы. Со слов свидетелей, машина скорой помощи забрала кого-то в больницу, однако, был ли это пассажир или водитель машины, не уточняется.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции и разбираются, что именно привело к такой аварии.