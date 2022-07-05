Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья5 июля 2022 13:35

Змеи начали приползать в Петербург из-за жары

Ужа нашли в детской песочнице на Тимуровской улице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жара гонит гадюк поближе к жилым домам Петербурга

Жара гонит гадюк поближе к жилым домам Петербурга

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Санкт-Петербурге во время жары жители города стали чаще встречать змей. Хладнокровные приползают к жилым домам, пугая горожан. Об этом 5 июля 2022 года пишет "Мойка78".

- 4 июля горожанка встретила гадюку рядом с Ржевским лесопарком в Красногвардейском районе. Со слов женщины, змея выползла из-за жары, - пишет издание.

А 2 июля горожане встретили змею в песочнице на детской площадке. Ее нашли возле дома 4 на Тимуровской улице. При рассмотрении оказалось, что это уж. Работники местного ЖКС отловили змею и отнесли ее за пределы города для безопасности детей и самого ужика.

Также горожане нередко встречают змей в Юнтоловском заказнике, у Финского залива и Сестрорецкого болота. При такой встрече лучше всего не подходить к змее и не пытается ее взять или прогнать. А отправляясь на природу следует надеть обувь из плотной резины.