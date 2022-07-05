Змеи начали приползать в Петербург из-за жары

Жара гонит гадюк поближе к жилым домам Петербурга Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Санкт-Петербурге во время жары жители города стали чаще встречать змей. Хладнокровные приползают к жилым домам, пугая горожан. Об этом 5 июля 2022 года пишет "Мойка78".

- 4 июля горожанка встретила гадюку рядом с Ржевским лесопарком в Красногвардейском районе. Со слов женщины, змея выползла из-за жары, - пишет издание.

А 2 июля горожане встретили змею в песочнице на детской площадке. Ее нашли возле дома 4 на Тимуровской улице. При рассмотрении оказалось, что это уж. Работники местного ЖКС отловили змею и отнесли ее за пределы города для безопасности детей и самого ужика.

Также горожане нередко встречают змей в Юнтоловском заказнике, у Финского залива и Сестрорецкого болота. При такой встрече лучше всего не подходить к змее и не пытается ее взять или прогнать. А отправляясь на природу следует надеть обувь из плотной резины.