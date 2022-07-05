Петербург вошел в ТОП-5 регионов по эффективности политики промпроизводства

Петербург вошел в пятерку лучших регионом=в по промпроизводству. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург вошел в пятерку регионов России по лучшей реализации промышленной политики. Список лидеров и отстающих составили специалисты Минпромторга. Результаты исследования представили на выставке «Иннопром», которая сейчас проходит в Екатеринбурге.

- По итогам 2021 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 107,5%, опередив общероссийский показатель - 105,3%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Гак обметил губернатор город на Неве, в 2021 году власти вместе с Минпромторгом составили план развития промполитики Северной столицы до 2025 года, что принесло рост инвестиций в производство на 1,7 миллиарда рублей.

Все это позволило улучшить показатели в рейтинге по сравнению с 2020 годом.

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