В Горелово летевший по обочине «Форд» снес бетонный столб и поехал дальше

Иномарка снесла фонарный столб в Горелово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одним фонарным столбом, освещавшим трассу в поселке Горелово, стало меньше. Его невзначай снес легковой «Форд Фокус», водитель которого решил объехать пробку по обочине. Иномарка «срубила» бетонную конструкцию, отчего та повисла на проводах. Но самое удивительное, что легковушка просто поехала дальше, не заметив удара.

- Пилот летел по обочине, но не справился с управлением и в прямом смысле снес опору линии электропередачи нанеся существенный ущерб СПб ГБУ «Ленсвет». После столкновения предпочел без остановки скрыться с места происшествия, - сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное село».

Пользователи соцсетей уверены, что после того, как водителя поймают, ему предстоит ответить не только за оставление места ДТП, но и возместить немалый ущерб энергокомпании, который принадлежит упавший столб.

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