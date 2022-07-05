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Происшествия5 июля 2022 16:41

Маленький мальчик утонул в реке Волхов в Ленобласти

Тело погибшего достали на берег и передали полицейским
Кирилл МИНЯЙЛО
Мальчик утонул в реке Волхов в Ленобласти

Мальчик утонул в реке Волхов в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

Несовершеннолетний мальчик утонул в реке Волхов в Ленинградской области. Спасатели из Новой Ладоги провели поиски и нашли тело погибшего. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе 47-го региона во вторник, 5 июля.

- ЧП произошло на необорудованном месте купания. Также данный участок не входит в зону патрулирования спасателей, - говорится в сообщении.

В аварийно-спасательной службе напомнили гражданам быть предельно внимательными на водоемах.

- Берегите себя и своих близких! - предупреждают спасатели.

Тело утонувшего мальчика передали полицейским.

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