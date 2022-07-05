До 24 градусов тепла и дожди прогнозируют в Петербурге 6 июля

В Санкт-Петербурге прогнозируют до 24 градусов тепла и кратковременные дожди в среду, 6 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прогнозируют облачную с прояснениями погоду в среду, 6 июля. Местами в городе пройдут кратковременные дожди. О синоптической ситуации сообщили в пресс-службе региональных спасателей со ссылкой на синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- Ночью температура воздуха составит до +16 градусов. Днем станет теплее. Воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ветер будет дуть с юго-западного направления. Его скорость составит пять-десять метров в секунду, - говорится в сообщении.

При этом атмосферное давление ночью почти не изменится. Днем оно будет слабо понижаться.

В Ленинградской области прогнозируют похожую погоду. В регионе также ожидают дожди. Ночью температура составит +11…+16 градусов, а днем +20…+25 градусов.

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