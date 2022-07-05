Грузовик врезался в отбойник и перевернулся на трассе М-10

Грузовик перевернулся на трассе М-10 ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленобласти

ДТП с грузовиком произошло на трассе М-10 «Москва – Санкт-Петербург» во вторник, 5 июля. Транспорт врезался в отбойное заграждение. После этого он перевернулся на дороге. На месте аварии потребовалась помощь спасателей.

- На трассе М-10 в поселке Ульяновка водитель грузового автомобиля не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся. Спасатели из Тосно обесточили аккумулятор, а мужчину передали врачам, - говорится в сообщении аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели передали пострадавшего водителя врачам ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленобласти

На кадрах видно, что грузовик перевозил по федеральной трассе груз. После аварии содержимое кузова разбросало по дороге. Судя по фото, транспорт перевозил строительный мусор. Насколько сильно пострадал водитель, неизвестно. Ему помогают медики.

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