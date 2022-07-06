Дрифт вокруг памятника Николаю I заметили у Исаакиевского собора в Петербурге

Неизвестный водитель устроил дрифт у памятника Николаю I на Исаакиевской площади Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестный водитель устроил дрифт вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Экстремальное вождение заметили напротив Исаакиевского собора жители города утром во вторник, 5 июля. Видеозапись с места событий они опубликовали в социальных сетях.

- Водитель решил показать свое мастерство. Вместо дыма из-под колес он пускал брызги, - пишет автор публикации в Telegram-канале «True Питер».

Действия неизвестного водителя, судя по реакциям к ролику, пользователи не оценили положительно. Они оставили под видеозаписью соответствующие стикеры-эмоции. Однако нашлись и те, кто поставил «лайк». В комментариях горожане спросили, почему у одной из главных достопримечательностей Петербурга не оказалось сотрудников ДПС.

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