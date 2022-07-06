Последние новости в Санкт-Петербурге на 6 июля 2022 года: петербуржец насмерть разбился на электросамокате и дрифт напротив Исаакиевского собора

Последние новости в Санкт-Петербурге на 6 июля 2022 года
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 6 июля 2022 года.
В Санкт-Петербурге мужчина насмерть разбился при езде на электросамокате.
Неизвестный водитель устроил дрифт вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Экстремальное вождение заметили напротив Исаакиевского собора жители города утром во вторник, 5 июля.
ДТП произошло на перекрестке улиц Партизана Германа и Чекистов в Санкт-Петербурге вечером во вторник, 5 июля. Иномарка вылетала на тротуар, где сбила пешехода.
ДТП с грузовиком произошло на трассе М-10 «Москва – Санкт-Петербург» во вторник, 5 июля. Транспорт врезался в отбойное заграждение. После этого он перевернулся на дороге. На месте аварии потребовалась помощь спасателей.
В Санкт-Петербурге прогнозируют облачную с прояснениями погоду в среду, 6 июля. Местами в городе пройдут кратковременные дожди.