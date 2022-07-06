Пенсионерку в соломенной панаме разыскивают в Ленобласти / Фото: ЛизаАлерт

В Ленинградской области идет поиски пенсионерки, пропавшей без вести. 80-летняя Римма Павловна пропала 5 июля 2022 года в Выборгском районе 47-го региона. Об этом сообщают поисковики "ЛизаАлерт".

- 5 июля пенсионерка ушли из дома в поселке Лебедевка и не вернулась. С собой у нее были палки для скандинавской ходьбы, - сообщают поисковики.

Пропавшей женщине 80 лет, рост у нее 164 сантиметра, нормальное телосложение, рыжие волосы, глаза карие. Была одета в оранжево-фиолетовый халат, красные тапки и соломенную шляпу. Где может находится на данный момент неизвестно.

Всех, кто видел эту женщину просьба позвонить по телефону 112 или 8(800)700-54-52.