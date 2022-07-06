Тепло и без дождей будет в Петербурге 6 июля

Тепло и солнечно будет в Петербурге 6 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и обещали синоптики, жара в Санкт-Петербурге спала. 6 июля 2022 года в Северной столице будет очень тепло, с переменной облачностью и обойдется без дождей. Немного покапает лишь в области. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием небольшого, но активного циклона, приближающегося с юга. При переменной облачности в Санкт-Петербурге без существенных осадков, а на территории области местами пройдут кратковременные дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до 23-25 градусов, по Ленинградской области 21-26 градусов тепла. Ветер тоже теплый, юго-западный 3-8 метров в секунду.

В последующие дни температура в городе продолжит понижаться. В четверг ожидаются дожди.