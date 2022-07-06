Мать с отцом, снимавших порно с малолетней дочерью в Ленобласти, лишили родительских прав Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области лишили родительских прав отца с матерью, которые на протяжении шести лет снимали порно со своей маленькой дочерью. Всего в семье пятеро детей, которых сейчас отправили в центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом рассказали в следственном комитете.

- Следствием установлено, что на протяжении шести лет родители насиловали свою дочь, снимали все на фотоаппарат и распространяли снимки. В этот период девочке было от пяти до одиннадцати лет, - рассказали в комитете.

По уголовному делу было проведено множество экспертиз и расследований. На данный момент собрана доказательная база вины родителей, которая направлена в суд для рассмотрения по существу.