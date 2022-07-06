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Дом. Семья6 июля 2022 5:50

Окрепшего нерпенка Осю выпустили в Ладогу под Петербургом

Красавец с радостью уплыл в родную среду обитания
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Под Петербургом выпустили нерпенка Осю / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Под Петербургом выпустили нерпенка Осю / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Еще один подопечный Фонда друзей балтийской нерпы из Санкт-Петербурга окреп и подрос, поэтому специалисты выпустили его в Ладогу. Нерпенок Ося вернулся в естественную среду обитания, с радостью перебирая ластами побыстрее к воде. Об этом 6 июля 2022 года рассказали в Фонде.

- На днях выпустили в Ладогу нерпенка Осю, найденного отдыхающими в мае рядом с Осиновецким маяком. До попадания к людям Ося уже успел самостоятельно побороться за жизнь и поохотиться, и приобрел ужасно дикий характер, - рассказали специалисты.

Да и пока Ося лечился в центре, проявлял свой дикий характер и был далеко не мил со своими спасителями. Однако, это оказалось лишь на руку зоозащитникам. Как только нерпу выпустили на берег Ладожского озера, ластоногий шустро побежал к воде и отправился в родной дом на охоту. Вероятно, Ося не захочет вернуться в центр, как Шлиссик и Крошик.