Наталья Чечина назначена председателем Комитета территориального развития Петербурга

Наталья Чечина стала председателем Комитета территориального развития Петербурга / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге новые назначения в правительстве. Наталья Чечина стала председателем Комитета территориального развития города. Распоряжение о назначении 6 июля 2022 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- До назначения она занимала пост руководителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, - напомнили в Смольном.

Наталья Чечина родилась в 1962 году в Орловской области. В администрации города на Неве работает уже с 1990 года, большую часть времени посвятила развитию Курортного района. В декабре 2014 года Наталья Валентиновна стала главой Дома-интерната ветеранов войны и труда "Красная звезда". В 2019 году стала главой Курортного района, но уже в ноябре следующего года была назначена председателем избирательной комиссии с правом решающего голоса.