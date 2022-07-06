Главой Центрального района Петербурга назначена Елена Федорова

Елена Федорова назначена главой Центрального района Петербурга / Фото: Смольный

У Центрального района Санкт-Петербурга официально есть новый глава. 6 июля 2022 года губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении на должность Елену Федорову, которая с октября прошлого года временно исполняла обязанности главы администрации района. Об этом рассказали в Смольном.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Федоровой Елены Владимировны главой администрации Центрального района, - отметили в городкой администрации.

Елене Федоровой 37 лет. Она лучшая выпускница Петербургского торгово-экономического института 2007 года. Свою политическую активность вела уже со студенческих лет, участвуя в работе студенческого совета при губернаторе, а также работая в "Водоканале". В 2013 году защитила кандидатскую диссертацию по экономике. Далее работала в разных ведомствах городской администрации.

В 2019 году стала заместителем главы администрации Центрального района, а с 2021 года, после ухода Максима Мейксина на пост вице-губернатора, стала исполнять должность главы.