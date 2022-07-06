Троих подростков нашли без сознания в Парголово в Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства отравления троих несовершеннолетних в Парголово Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге нашли троих подростков без сознания. Примерно в шесть часов вечера 5 июля 2022 года в полицию Выборгского района обратилась женщина, мать одной из девочек, и сообщила, что в одной из квартир Парголово лежат дети. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Трое подростков находились в одной из квартир дома 37 на Заречной улице в Парголово. Дети были без сознания из-за неизвестных таблеток, - рассказали в полиции.

На место сразу же приехали оперативники, а также бригада скорой помощи. В квартире они обнаружили 15-летнего мальчика, а также двух девочек 13 и 14 лет. Все дети были в крайне тяжелом состоянии. В экстренном порядке их госпитализировали в больницу и поместили в отделение реанимации.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить все детали произошедшего.