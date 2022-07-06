Бывшего главу ГУ МВД Петербурга Сергея Умнова задержали

В ОНК сообщили о задержании помощника главы МВД Сергея Умнова Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно о задержании помощника главы МВД России Сергея Умнова. Известно, что генерал-лейтенант проходит по делу о злоупотреблении полномочиями в то время, когда он был еще главой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом 6 июля 2022 года пишет ТАСС.

- Умнов задержан по обвинению в злоупотреблениях полномочиями и доставлен в ИВС Москвы на Петровке, 38, - пишет издание.

Генерал-лейтенант сообщил наблюдателям из комиссии, что ему уже предъявили обвинение, однако сам он себя не признает виновным.

Напомним, что накануне стало известно том, что в Санкт-Петербурге следователи проводят обыски у начальника ГИБДД по Северной столице и Ленобласти Алексея Семенова. Он также проходит по уголовному делу о злоупотреблении полномочий.