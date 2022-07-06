На Рижском проспекте каршеринг протаранил такси и перевернулся на крышу

Каршеринг перевернулся на крышу после ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром 6 июля в Адмиралтейском районе Петербург. На Рижском проспекте водитель каршеринга не справился с управлением и на полном ходу протаранил машину такси. После чего «Ниссан» из каршеринга перевернулся.

- На Рижском проспекте ДТП с переворотом. О пострадавших неизвестно. На месте спасатели и полиция, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей аварии, сначала каршеринг столкнулся с «Фольксвагеном» на пересечении со Старо-Петергофским проспектом, а потом от удара его отбросила на припаркованное такси.

Точные обстоятельства инцидента установят дознаватели ГИБДД.

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