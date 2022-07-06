Трое генералов МВД из Петербурга задержаны по громкому уголовному делу

Трое генералов МВД задержаны по громкому уголовному делу в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Москве прошли задержания троих генералов полиции. Как стало известно 6 июля 2022 года трое высокопоставленных чинов МВД Северной столицы и Ленинградкой области обвинили в злоупотреблении полномочиями. Сообщается, что те тратили деньги Фонда на собственные нужны.

- Фигурантами уголовного дела являются помощник главы МВД России Колокольцева Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и области Иван Абакумов, - рассказали в МВД страны.

Сообщается, что в течение четырех лет с 2016 по 2020 годы они использовали средства Фонда "Содействия программам ГУВД Петербурга и Ленобласти" для приобретения вещей для личного пользования. Сумма растрат не уточняется. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.