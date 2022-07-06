121 машину такси изъяли в Петербурге в ходе рейда по нелегальным перевозчикам

В Петербурге прошел рейд по нелегальным перевозчикам. Фото: Комитет по транспорту СПб

Более 120 машин такси и два микроавтобуса было изъято в Петербурге в ходе рейда по нелегальным перевозчикам. Итоги мероприятия, которое проводилось совместно с ГИБДД и Ространснадзором подвели в городском Комитет по транспорту.

- В результате рейда изъят 121 автомобиль, а также два пассажирских автобуса, выполнявших перевозки под видом заказных по нелегальному маршруту К-202 от метро «Купчино» до Пушкина, - сообщает пресс-служба Комтранса.

Всех нарушителей обещают привлечь к административной ответственности. А пассажирам еще раз напоминают, что пользуясь нелегальными маршрутками и такси, они сильно рискуют. Ведь такие машины никто не проверяет, а ответственность перевозчика перед пассажирами не застрахована. И в случае ДТП получить компенсацию не выйдет.

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