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Общество6 июля 2022 8:08

Серебристые облака заметили в небе над Петербургом

Очевидцы смогли снять красоту на видео
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Серебристые облака заметили в небе над Петербургом в ночь на 6 июля

Серебристые облака заметили в небе над Петербургом в ночь на 6 июля

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге сезон северных сияний сменился на серебристые облака. Сияющие облака заметили над городом в ночь на 6 июля 2022 года. Тонкие "перья" летели в небе в глубоких сумерках, придавая Северной столице таинственности. Очевидцы смогли снять на видео это явление и поделились в соцсетях.

- Замечены серебристые облака над европейской частью России. Если у вас ясное небо - желаем приятных наблюдений, - сообщили ранее в группе "Астро Фото Болото".

Мезосферные облака, которые еще называют светящимися облаками, сравнительно редкое атмосферное явление. Их можно увидеть только после заката, либо перед рассветом. Они образуются в мезосфере в летнее время города. Удивительно, что такие же облака есть на Марсе.