КАД встал в 4-километровую пробку у Шушар

На внутреннем кольце КАД собралась пробка. Фото: Яндекс.Карты

Петербургские водители опять томятся в пробке на КАДе. Утром 6 июля машины собрались на внутреннем кольце трассы в районе Шушар. Здесь идет дорожный ремонт, а для «улучшения» ситуации автомобилисты устроили ДТП.

- Авария в среднем ряду на подъезде к развязке с трассой М-11, - сообщают в соцсетях стоящие в пробки водители.

Сам затор растянулся от развязки с Софийской улицей и до поворота на платную трасс у «Петербург-Москва» М-11. Длина пробки составляет около четырех километров.

Остальная часть КАДа свободна для проезда, как и город в целом. На 11 утра пробки в Петербурге оценивалось на три балла из десяти.

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