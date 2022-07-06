Две реанимации и скорая работают на месте столкновения автобуса и грузовика на Выборгском шоссе

На Выборгском шоссе автобус протаранил грузовик. Фото: vk.com/spb_today

Несколько бригад скорой помощи, а также спасатели и полиция работают на месте серьезного ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Авария произошла утром 6 июля напротив дома 17 по Выборгскому шоссе.

- На Выборгском шоссе произошло ДТП с участием автобуса. На месте три реанимации, две кареты скорой помощи и две пожарные машины, - пишут местные жители, видившие аварию из окна.

По их словам, сначала был слышен громкий удар или хлопок, после чего через несколько минут раздались сирены машин экстренных служб.

Судя по опубликованным фото, автобус левым боком протаранил тягач, ехавший в среднем ряду. Сейчас работы на месте аварии продолжаются, из-за ДТП перекрыт проезд по двум рядам Выборгского шоссе на участке от улицы Хошимина к проспекту Просвещения.

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